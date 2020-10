Cerny vant nedkortet Giro-etappe etter solobrudd

ntbsport

Han vant en historisk kort etappe på bare 124 kilometer etter at en rytterprotest tvang arrangøren til å bøye av og kraftig korte inn en etappe som skulle vært på 258 kilometer.

Et brudd på 14 ryttere la hovedfeltet med alle de beste i sammendraget langt bak seg. 22 kilometer før mål stakk Cerny alene og skaffet seg en betydelig luke. De fleste trodde at det var for langt igjen til mål og at han ville bli kjørt inn, men han seiret 18 sekunder foran Victor Campenaerts.

Cerny har meritter som banerytter og tempospesialist, og han hadde krefter til å holde unna for forfølgerne i regnet og kulda.

Fredagens etappe skulle vært den lengste i årets Giro, men den ble kortet inn etter en utøverprotest. Rytterne aksjonerte etter at etappen som opprinnelig skulle måle 253 kilometer ble forlenget med en halv mil på grunn av en sammenrast bru, og det pågikk diskusjoner før start.

Litt forsinket kom etappen i gang i kraftig regnvær, men etter åtte kilometer kom beskjeden om at arrangøren bøyde av.

– Med tanke på værsituasjonen har vi besluttet å nøytralisere etappen etter åtte kilometer, meldte arrangøren.

– Takk til juryen og arrangøren for å ha lyttet til vår anmodning, svarte rytternes interesseorganisasjon CPA på Twitter. Rytterne tok bokstavelig talt bussen til Abbiategrasso, der en 124 kilometer lang etappe startet.

To og en halv time senere syklet Cerny i mål som vinner.

