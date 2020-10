Hauge med sitt første Milan-mål: – Kom på et godt tidspunkt

ntbsport

Den ferske Italia-proffen stresset ikke alene med keeper og trillet ballen sikkert i nettmaskene. Hauge hadde vært på banen i 13 minutter før scoringen.

Allerede i kamp to åpnet bodøværingen målkontoen for Milan. Han debuterte med et snaut 20 minutters innhopp mot Spezia i Serie A tidligere i måneden.

– Jeg er veldig glad for å ha fått min første scoring. Den kom på et godt tidspunkt, for vi var under press da Celtic jaktet på en utligning. Det tredje målet trygget seieren, og nå er vi i en god posisjon, sa Hauge etter kampen.

21-åringen ble hentet til Milan fra Bodø/Glimt for over 50 millioner kroner.

Moi tente Celtic-håpet

Hos Celtic startet Kristoffer Ajer nok en gang i forsvaret. Mohamed Elyounoussi fikk ikke plass fra start, men ble kastet inn direkte i andre omgang.

Milan styrte det aller meste før pause. Der kom målene ved Rade Krunic og Brahim Díaz. Zlatan Ibrahimovic spilte fra start for Milan, men ble byttet ut etter 66 minutter.

Elyounoussi skaffet Celtic et håp da han headet inn 1-2-målet etter en corner. Da var det spilt 76 minutter på et folketomt Celtic Park. Reduseringen sprøytet en viss spenning inn i kampen igjen.

Ajer med tunge dager

Kort etter målet ble Jens Petter Hauge byttet inn som erstatter for målscorer Diaz. Så på overtid fikset han sin første scoring for klubben.

Ajer spilte sin sjuende kamp på bare 22 dager, tre av disse kom med landslaget mot Serbia, Romania og Nord-Irland. Det knallharde programmet har blant annet gitt ham tap i EM-omspillet mot Serbia og Glasgow-derbyet mot Rangers før torsdagens nederlag for Milan.

Sparta Praha og Lille er de to andre lagene i puljen i europaligaen. Sistnevnte vant 4-1 i Tsjekkia etter hattrick fra Yusuf Yazici.

(©NTB)