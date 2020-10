Sagosen i målform utklasset gamleklubben

ntbsport

De tyske gjestene la grunnlaget i første omgang. Kiel gikk til pause med hele 17-9, der Sagosen hadde stått for seks av bortelagets scoringer.

Trønderen la på fem mål til etter sidebytte og ble kampens toppscorer med klar margin. Lagkameraten Niclas Ekberg var nærmest med sine seks fulltreffere. Sagosen hadde uttelling på 78 prosent av avslutningene.

Det var nettopp Aalborg som ble starten på Sagosens internasjonale karriere. 25-åringen var i klubben mellom 2014 og 2017. Deretter gikk veien videre til Paris Saint-Germain, mens Kiel ble ny arbeidsgiver i sommer.

Harald Reinkind scoret på to av sine fire skudd i seieren over Aalborg. Kiel har vunnet tre av fire kamper i gruppespillet i mesterligaen. Sagosen og co. tapte i september 27-35 hjemme mot franske Nantes.

Tapet var Aalborgs første. Danskene sto med fire strake seiere før onsdagens hjemmesmell. Barcelona topper gruppe B foran ungarske Veszprém. De to ubeseirede lagene skulle egentlig møtt hverandre i Ungarn onsdag, men kampen ble utsatt.

