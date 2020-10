Frisparkperle avgjorde for Manchester City

ntbsport

Dermed fikk Citys stjernegalleri en solid start på den nye europacupsesongen. Scoringer fra Sergio Agüero (straffe), Ilkay Gündogan og Ferrán Torres sørget for det.

Men det lugget lenge for de lyseblå i deres egen storstue. Luis Diaz sendte tidlig Porto i føringen, og gjestene fra Portugal viste ellers gode tendenser i første omgang.

Det skulle imidlertid bli med håpet om lagets første seier i England på 22 forsøk.

Selv om det ble seier, erkjenner Gündogan at Manchester City trøbler for tiden.

– For å være ærlig: Vi sliter vi om dagen. Fernandinho måtte av banen mot slutten, og vi har spillere som må spille i uvante posisjoner. Selv er jeg ikke 100 prosent etter å ha hatt koronaviruset. Vi har nok av utfordringer denne sesongen, sa han til BT Sport.

Soloprestasjon

Kampens første scoring kom etter et lite kunststykke i det 14. minutt. Med ballen i beina skar Luis Diaz innover i banen, satte fart og løp over til den andre siden i City-boksen. Så slo han til og sendte et lavt skudd i lengste hjørne. En strålende soloprestasjon av colombianeren, men samtidig ble City-forsvaret straffet for å være slappe i presset.

Få minutter etterpå var det drama i andre enden av banen. Gündogan traff stolpen fra spiss vinkel, og i jakten på returballen ble Raheem Sterling lagt i bakken av stopperveteranen Pepe. Etter videodømming ble City tildelt straffe.

Den avgjørelsen var ikke helt ukontroversiell. I forkant av situasjonen ble Porto-keeper Agustin Marchesin stemplet av Gündogan.

Agüero plasserte straffen lavt til venstre. Marchesin var på ballen, men skuddet var for godt til å avverge 1-1. Scoringen var den første for Citys stjernespiss på 231 dager. Argentineren kom nylig tilbake fra en skade han pådro seg i sommer.

Vakkert av Gündogan

Utenom straffemålet hadde Manchester City lite å glede seg over før pause. Angrepsspillet satt dårlig, og i forsvar var det flere nervøse øyeblikk. Kort tid etter utligningen klønet Ederson det til og spilte ballen rett til en motspiller, men heldigvis for Citys sisteskanse dunket Mateus Uribe lærkula over mål.

Etter 43 minutter måtte Kyle Walker kaste seg ned for å stoppe det som ville blitt et selvmål for forsvarskollega Rúben Dias.

Hjemmelaget hevet seg markant i annen omgang. Det var derfor ikke ufortjent da Gündogan gjorde 2-1 på frispark i det 65. minutt. Ballen gikk over Porto-muren og dalte i nettet utenfor Marchesins rekkevidde. Det var det siste tyskeren gjorde før han ble tatt av banen.

Dårlige nyheter

Citys tredje nettkjenning ordnet innbytter Ferrán Torres med litt over et kvarter igjen på klokka. Den spanske nysigneringen kombinerte fint med Phil Foden, lurte Pepe med en kroppsfinte og bredsidet inn ballen fra åtte meter.

Fernandinho entret banen i sluttminuttene, men måtte ut igjen på overtid. Midtbaneprofilen pådro seg trolig en strekk.

– Det er dårlig nyheter. Det er på samme sted som han har hatt skade før, så han blir ute i lang tid, sa City-manager Pep Guardiola.

I den andre kampen i gruppe C vant Olympiakos 1-0 over Marseille. Koka ble matchvinner helt på tampen for de greske vertene.

