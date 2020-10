Coman-dobbel da Bayern lekte med Atlético

ntbsport

Dermed fikk tyskerne best mulig start på eget tittelforsvar. Bayern har tre triumfer i Champions League-æraen, men aldri greid å kopiere bragden sesongen etter. De vant derimot forgjengeren serievinnercupen tre ganger på rad mellom 1974 og 1976.

Kingsley Coman ble den store helten for Bayern onsdag kveld. Først sendte han vertene i ledelsen da han smalt et innlegg fra Joshua Kimmich i nettet like før halvtimen var spilt. Så slo han ballen til Leon Goretzka, som satte ballen i lengste hjørne like før pause.

– Vi trengte ti minutter til å finne rytmen, og heldigvis scoret de ikke på en av sine to halvsjanser i starten. Etter det ble vi bare bedre og bedre. Det er alltid godt å score mål, det er en deilig følelse, sa Goretzka etter seieren.

I andre omgang økte Corentin Tolisso til 3-0 med en kanon fra over 20 meters hold. Deretter satte Coman sin andre for dagen 20 minutter før slutt og fastsatte sluttresultatet.

– Dette var en meget god prestasjon, Vi møtte et tøft lag, men vi håndterte dem på en fantastisk måte. Vi var svært kliniske foran mål, og det gleder meg at vi gjorde fire briljante scoringer, sa Bayern-trener Hansi Flick.

I kveldens andre kamp i gruppe A delte Salzburg og Lokomotiv Moskva poengene. Eder og Vitalij Lisakovitsj scoret for russerne, mens Dominik Szoboszlai og Zlatko Junuzovic ble målscorere for Salzburg.

