Barcelona vant stort tross Piqué-brøler – Tokmac imponerte på fødselsdagen

Fati scoret et pent mål sent i første omgang og la opp til et annet tidlig i den andre. Angrepstrioen bestående av ham, Lionel Messi og Philippe Coutinho ble rett og slett for mye å stoppe for Ferencváros, som spilte sin første mesterligakamp siden 1995.

Likevel fikk Nguen markert seg på 27-årsdagen. Han scoret et vakkert mål som ble annullert for offside, skapte sjanser og skaffet også straffesparket som førte til gjestenes mål. Gerard Piqué dro trøya nesten av ham og ble utvist.

– Jeg er glad på klubbens vegne, som er tilbake i mesterligaen for første gang på 25 år. Vi viste at vi kan spille fotball, men det ble vanskelig mot Barcelona, som er mitt favorittlag og i mine øyne verdens beste lag, sa nordmannen i et intervju vist på Viasat.

Nguen satte ballen i mål på vakkert vis etter ti minutter, men ble korrekt avvinket for en riktignok hårfin offside.

Noe senere satte han opp angrepskollega Isael, som hamret ballen i tverrliggeren. På det tidspunktet hadde gjestene vært fullt på høyde med Barcelona.

Offensiv magi

Men så lenge man har Lionel Messi på banen kan kampbildet snu raskt. Den lille argentineren skaffet seg straffespark da han ble felt av Adnan Kovacevic etter 26 minutter, og straffen satte han selv trygt i mål.

Med 1-0-ledelsen så det ut til å løsne for hjemmelaget. Fati brente en stor sjanse før han lyktes etter nydelig forarbeid av Frenkie de Jong fire minutter før pause. Nederlenderen vippet fri tenåringen, som avsluttet kaldt på hel volley til 2-0.

Etter hvilen fortsatte Barcelona i samme spor, og fint kombinasjonsspill ble avsluttet av Coutinho i kampens 52. minutt. Fati fant brasilianeren med en fin hælflikk, og Coutinho hamret inn 3-0.

Rødt kort

Det skulle likevel ikke bli en seier uten dramatikk for Barca. Etter 67 minutter ble Nguen revet ned av Piqué på løp i vertenes boks. Piqué ble utvist, mens Ferencváros fikk straffespark som Igor Kharatin omsatte i scoring.

Det hjalp lite for gjestene, all den tid Barcelona fortsatte å sette dem under kraftig press. Innbytter Ousmane Dembélé fant en annen innbytter, 17-åringen Pedri, som gjorde 4-1 etter 81 minutter.

På tampen tegnet også Dembélé seg på scoringslisten da han fikk ballen av Messi og hamret inn 5-1.

Morata-dobbel

I den andre kampen i mesterligaens gruppe G fikk Juventus en solid start borte mot Dinamo Kiev. Begge målene i 2-0-seieren ble scoret av Álvaro Morata.

Det første målet kom i første minutt etter pause. Dinamo-keeper Georgij Bustsjan ga retur på et skudd fra Dejan Kulusevski, og Morata var raskt framme og satte ballen i mål.

Det var spanjolens første sjanse, og Morata var ikke mye involvert i spillet i tirsdagens kamp. Han skulle imidlertid vise sin evne til å dukke opp foran mål igjen etter 83 minutter. Juan Cuadrado slo inn fra høyre, og Morata hadde plassert seg godt i feltet og stanget inn 2-0.

Tirsdagens lille minus for Juventus var at forsvarsveteranen Giorgio Chiellini måtte ut med skade. Han ble erstattet av Merih Demiral allerede etter 18 minutter, tilsynelatende med en strekk.

