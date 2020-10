Ungarsk motstand for Storhamar – Byåsen og Molde møter lag fra Polen og Russland

ntbsport

Trekningen av 3. kvalifiseringsrunde i europaligaen for kvinner ble foretatt i Wien tirsdag.

For de norske lagene endte det slik: Byåsen – Perla Lublin (Polen), Astrakhanotsjka (Russland) – Molde og Fehérvár (Ungarn) – Storhamar.

Storhamar og Byåsen var toppseedet, mens Molde var i den andre potten.

– Vi er godt fornøyd med trekningen. Selv om vi ikke vet så mye om motstanderen så ser vi en god mulighet til å gå videre, sier daglig leder i Storhamar, Kamilla Sundmoen, til NTB.

Byåsen ville trekke seg

Sundmoen har fått med seg at motstanderen er blant de fire beste lagene i Ungarn. Györ, FTC Hungaria som spiller i mesterligaen og Siiófok er rangert bedre.

Som følge av at mesteparten av Europa er rødt med tanke på koronasituasjonen, har Det europeiske håndballforbundet (EHF) varslet at oppdaterte smitteprotokoller skal komme på plass slik at kampene kan gjennomføres.

Byåsen-trener Atle Oliver Johansen bekrefter samtidig overfor Adresseavisen tirsdag at klubben har bedt EHF om å få lov til å trekke seg fra de kommende kampene. Årsaken er frykten for virussmitte.

Storhamar avventer derimot sitasjonen og tiltak fra EHF.

– Vi stoler på at EHF får dette på plass innen utgangen av måneden slik at kampene kan la seg gjennomføre, sa Sundmoen.

Oppsettet

Slik spilles de øvrige kampene: Banik Most (Tsjekkia) – Vaci (Ungarn), Dunarea Braila (Romania) – Viborg (Danmark), Fleury Loiret (Frankrike) – Höörs (Sverige), Kastamonu (Tyrkia) – Debrecen (Ungarn), Kuban Krasnodar (Russland) – Metzingen (Tyskland), Nantes (Frankrike) – Gloria Buzau (Romania), Paris 92 (Frankrike) – Nykøbing Falster (Danmark), Super Amara Bera Bera (Spania) – Zvezda (Russland), Thüringer (Tyskland) – Blomberg-Lippe (Tyskland).

Vinneren av dobbeloppgjørene som skal spilles 14.-15. november med returkampener 21.-22. november går til gruppespillet sammen med Minaur Baia Mare (Romania), Lada (Russland), Herning Ikast (Danmark) og Siiófok (Ungarn).

