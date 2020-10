Overtidsscoring sikret Rosenborg uavgjort i gullkampen

ntbsport

Dermed lever kampen om gullet i beste velgående.

Vålerenga tok ledelsen ved Janni Thomsen ti minutter ut i annen omgang. Ledelsen så ut til å stå seg kampen ut, men en drømmescoring fra Fornes sørget for poengdeling.

– Det var på instinkt. Når jeg ser ballen foran mål, er det bare å smelle til. Det var fantastisk å redde uavgjort, sa Fornes til NRK etter kampen.

Dermed er situasjonen i tabelltoppen nærmest uendret. Vålerenga ligger fortsatt på førsteplass med sine 32 poeng, men Rosenborg følger poenget bak.

Avaldsnes beseiret Lillestrøm fredag og har i likhet med RBK 31 poeng. De regjerende mesterne fra Romerike følger på 4.-plass med 28 poeng.

Scoring ut av det blå

Drøye halvtimen var spilt av søndagens kamp da Rosenborgs Cesilie Andreassen plutselig var alene fra 14 meter. 24-åringen banket til, men Jalen Tompkins vartet opp med en mesterlig redning.

Stort mer skjedde ikke i det som var en tam første omgang.

Ti minutter etter hvilen satt den for vertene. Danske Janni Thomsen fikk god tid på sin høyreside, og sendte ballen inn i nettet bak Rosenborg-keeper Kristine Nøstmo. Thomsen kom til Vålerenga fra danske Aarhus før årets sesong og var en av banens beste spillere søndag.

– Dette var veldig ergerlig, sa Thomsen etter kampen.

– Vi kunne fått en god posisjon ved seier i dag. Det får vi ikke, men vi er også tilfredse med uavgjortresultatet, tilføyde hun og fastslo at gullet fortsatt er i egen klubbs hender.

Overtidsdrama

Toppseriens toppscorer Marit Clausen var nære på å utligne like etter, men ble forstyrret nok av Thomsen til å skyte utenfor.

Rosenborg presset på for utligning i sluttminuttene, og det så ikke ut til å bli flere mål i Oslo. Vålerenga ryddet lenge unna det som kom, men i kampens siste sekund banket Fornes inn utligningen på utsøkt vis.

Det gjenstår tre kamper for «Enga». Først ut er et tøft møte med LSK, før de to siste kampene går mot Lyn og Arna-Bjørnar. Rosenborg på sin side møter Avaldsnes, Sandviken og Klepp.

Det ble spilt to andre kamper i Toppserien tidligere på søndagen. Kolbotn og Klepp delte poengene i kampen som endte 2-2, mens Emma Stølen Godø ble den store helten for Lyn som slo Arna-Bjørnar.

