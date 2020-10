Elverum begravde Nærbø-spøkelset med et nødskrik

ntbsport

Det vakte oppsikt da nyopprykkede Nærbø slo suverene Elverum for to sesonger siden. Forrige sesong skjedde det igjen.

Søndag yppet Nærbø seg nok en gang, men alle gode ting var ikke tre for laget fra Jæren, som måtte se seg slått av Elverum etter heroisk innsats.

Til slutt ble stillingen 23-25 og Tobias Grøndahl ble kampens store spiller med sine 11 mål. Seieren betyr at Elverum overtar tabelltoppen på bedre målforskjell enn ØIF Arendal.

Intenst

Elverum skjøt ut av startblokkene og ledet 4-0 da det var spilt åtte minutter. Men Nærbø jobbet seg inn i kampen, og tre minutter før pause utlignet Andreas Horst Haugseng til 10-10. Dominik Mathes scoring like etter sørget likevel for at gjestene ledet da lagene tuslet i garderoben.

19 år gamle Grøndahl økte til tremålsledelse for gjestene da han scoret to mål på rappen ti minutter ut i andre omgang.

Men nok en gang kriget Nærbø seg tilbake i kampen. Anført av Sindre Heldal svarte de med å score fire mål og ledet kampen 18-17 da det gjensto et drøyt kvarter.

Men Elverum slo tilbake og gjorde nok til å ta seieren.

Nesten-skrell for ØIF

Fjellhammer kom best i gang på Sørlandet og skaffet seg tidlig en tremålsledelse i søndagens kamp mot ØIF Arendal. Det bølget mye fram og tilbake i første omgang, men gjestene ledet fremdeles med to mål da lagene gikk til pause.

Da det gjensto fire minutter var ledelsen igjen økt til tre mål, og en skikkelig skrell var innenfor rekkevidde. Men det holdt ikke helt inn. Mål av Sander Løvlie Simonsen, Sondre Paulsen og til slutt Mario Matic reddet ett poeng for sørlendingene.

Drammen gjorde på sin side jobben hjemme mot Runar søndag, men ikke uten spenning. Etter noen intense sluttminutter klarte Kristian Kjellings menn å hale inn en 24-23-seier.

Spenning ble det også da Bækkelaget tok imot nedrykksplasserte Halden. De ga Oslo-laget kamp til døren, men tapte til slutt 23-24.

FyllingenBergen tapte til slutt knepent i hjemmekampen mot Kolstad. Danske Martin Kærgaard Pedersen ble toppscorer for gjestene med seks mål.

(©NTB)