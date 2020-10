Hovland med knallrunde i Las Vegas

ntbsport

Den norske golfstjernen hadde en svak åpning på Shadow Creek-banen og lå på 55. plass etter første dag, men leverte en knallrunde på PGA-turneringen fredag og slo seg opp 35 plasser på resultatlisten.

Med fem birdier og én eagle presterte nordmannen atskillig bedre enn den noe trøblete starten på turneringen og gjennomførte med 66 slag, tre under par.

Det startet riktignok med en bogey på første hull, men deretter gikk det mye bedre, og 23-åringen endte med seks under par og spilte seg dermed opp fra tre slag over par til tre slag under.

Hovland startet på hull 10 og spilte den andre halvdelen først. Det er ikke noe cut i turneringen slik at alle spillerne får spille fire runder.

Amerikaneren Xander Schauffele leder turneringen etter andre dag med hele 14 slag under par, etter en 64-runde fredag.

Briten Tyrrell Hatton, som ledet etter første dag, ligger på andreplass med 11 slag under par.

