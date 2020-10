Solskjær roste Fernandes: – Vi kan ikke høre på alle andre

ntbsport

Det uttalte nordmannen da han holdt pressekonferanse foran lørdagens Premier League-kamp borte mot Newcastle United tapte 1-6 hjemme mot Tottenham sist og trenger sårt en seier.

I etterkant av tapet har det dukket opp spekulasjoner i britisk presse om at Solskjær er kommet på kant med stjernespilleren Bruno Fernandes, og at portugiseren ikke lenger har troen på nordmannen som manager.

Det avviste Fernandes blankt i et intervju med portugisisk TV onsdag kveld. Solskjær er fornøyd med sin elev.

– Det er mange sjanser for dem som fra utsiden ønsker å skape splittelse. Jeg synes Bruno snakket veldig bra om det. Vi er Man United, vi kan ikke bry oss om alle andre. Vi må bare gå videre, sier United-sjefen.

Velkommen til United

Fernandes har spilt nesten alt av kamper siden han kom til klubben i januar. Den svake sesonginnledningen er hans første skikkelige nedtur i United-drakten.

– Han er ikke vant til å tape ligakamper. Nå er det «Bruno, velkommen til Man United». Dette er det som skjer når du taper kamper.

– De (mediene og andre) ønsker å skape splittelse mellom oss. Men det kommer ikke til å skje, for dette er en gruppe som ønsker å jobbe hardt sammen og holde sammen, sier Solskjær.

– Harry er sterk

Fernandes-situasjonen er ikke den eneste utfordringen som har dukket opp for Solskjær i landskampoppholdet siden forrige seriekamp.

Lagkaptein Harry Maguire har måttet tåle kritikk etter å ha blitt utvist for England, mens Paul Pogba skapte nye overskrifter da han igjen uttalte at han drømmer om å spille for Real Madrid.

– Fotballen er slik at du er i søkelyset hele tiden. Når han (Maguire) spiller for England som slår topprangerte Belgia, er det bare normalsituasjon. Og så får du overskriftene når du blir utvist. Det får vi bare håndtere. Jeg vet at Harry er veldig sterk, og jeg vet at han vil slå tilbake. Han ønsker å spille og jobbe seg ut av dette.

Om Pogba-situasjonen sier Solskjær følgende:

– Paul er vår spiller. Han skal være her i to år til. Jeg er sikker på at han ønsker å gjøre sitt beste for oss, og vi ønsker også å få det beste ut av ham.

(©NTB)