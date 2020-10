King må fortsette i Bournemouth

ntbsport

King har ikke lagt skjul på at han vil videre til en ny klubb etter at Bournemouth i sommer rykket ned fra Premier League. Men det skjer ikke med det første.

– Ja, jeg blir i Bournemouth, bekrefter King overfor Dagbladet fredag kveld.

Landslagsspissen ville ikke gi ytterligere kommentarer. Overgangsvinduet for kjøp mellom Premier League-klubber stengte 5. oktober, men for kjøp fra lavere divisjoner var vinduet på gløtt fram til klokken 18 fredag.

Bournemouth-manager Jason Tindall bekreftet tidligere på dagen at klubben hadde mottatt bud på King, men at de har vært for lave til å kunne godtas.

– Vi har fått et par bud på Joshua King, men de var ikke akseptable, sa Tindall.

Bournemouth har allerede solgt flere sentrale spillere, blant dem Nathan Aké, Callum Wilson og Aaron Ramsdale. Men King er fortsatt i klubben.

Flere engelske aviser har den siste tiden meldt at både West Ham og Everton har vist interesse for King. Budene skal ha ligget på rundt 160 millioner kroner. Bournemouth skal ha håpet å få nærmere 200 millioner. Det til tross for at King bare har åtte måneder igjen av sin kontrakt.

Neste overgangsmulighet for King dukker opp når vinduet åpner igjen i januar.

