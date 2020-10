Narváez med råsterk Giro-etappeseier: – I dag ville jeg ha hovedrollen

ntbsport

Ineos-rytteren fra Ecuador hadde sammen med ukrainske Mark Padun lagt resten av et tidlig 13-mannsbrudd langt bak seg på en etappe som ble avviklet i ufyselig vær med regn, vind og kulde. Alt lå an til en spurtduell mellom de to, men 24 kilometer før mål i Cesenatico punkterte Padun i en utforkjøring.

Etter å ha byttet sykkel gjorde ukraineren et tappert forsøk på å ta igjen Narváez og tok kraftig innpå ham, men så møtte han veggen og måtte nøye seg med å sikre 2.-plassen. En mil før mål var han 10 sekunder bak, men i mål skilte 1.08 minutt.

– I dag våknet jeg full av kampvilje. Jeg ville spille hovedrollen på denne etappen, sa Narváez etter å ha sikret Ineos-lagets tredje etappeseier i rittet.

– Det var ikke noe problem for meg å sykle i regnet. Jeg foretrekker det faktisk framfor varmt vær.

Vant for Portal

Han tilegnet sin første Grand Tour-etappeseier til Ineos' tidligere sportssjef Nico Portal, som i mars døde av hjertesvikt, bare 40 år gammel.

– Jeg lærte veldig mye av ham, sa 23-åringen.

Simon Clarke ble nummer tre, men australieren var slått med 6.50 minutter. Han prøvde seg på et solobrudd vel fem mil før mål, men ble innhentet og passert av Narváez og Padun.

João Almeida i den rosa ledertrøya kom i mål på 9.-plass, 8.25 minutt etter vinneren. Alle hans skarpeste rivaler i sammendraget var med i den samme klynga, men Hermann Pernsteiner ble hektet av med et par minutter og mistet 10.-plassen. Dermed kom danske Jakob Fuglsang seg tilbake i topp ti etter å ha blitt rammet av en kostbar punktering tirsdag.

Takknemlig

Etappen inneholdt fem kategoriserte stigninger, men det var ingen alvorlige angrep fra tetgruppa i sammendraget. EF Pro-rytter Almeida leder fortsatt 34 sekunder foran Wilco Kelderman (Sunweb) og 43 foran Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

– Det var en veldig tøff etappe, og jeg er glad for at jeg greide å forsvare ledertrøya. Igjen gjorde mine lagkamerater en kjempejobb. Jeg er veldig takknemlig, sa Almeida.

Carl Fredrik Hagen, som er eneste gjenværende norske deltaker, kom inn på 76.-plass en drøy halvtime etter Narváez. 143 av de 144 rytterne som startet etappen kom i mål innen tidsfristen.

(©NTB)