NRK og TV 2 deler på å sende Carlsens nye sjakktour

ntbsport

Det er Carlsens eget selskap, Play Magnus Group, som opplyser om TV-avtalen. Sjakktouren vil være digital og gå under navnet «The Champions Chess Tour 2021».

– Vårt mål er å gjøre sjakk til en internasjonal TV-sport. Avtalen med NRK og TV 2 gir oss viktige inntekter, men det mest verdifulle er at de sammen bidrar til å fremme sjakken. Deres ekspertise i å sende sjakk på TV er viktig for oss i jobben med å kommersialisere sporten, sier tourdirektør Arne Horvei i Play Magnus Group i en pressemelding.

Carlsen har satset stort på egne turneringer i nettsjakk etter at koronapandemien brøt ut. Han har knapt konkurrert ved et fysisk brett siden mars, men Norway Chess i Stavanger i disse dager er et unntak.

29-åringens digitale tour vil bestå av ti turneringer og ha med verdens beste sjakkspillere. Den første konkurransen starter allerede i november, mens den siste går i september neste år. Den totale premiepotten vil være på 1,5 millioner dollar, som tilsvarer 14 millioner kroner.

NRK og TV 2 har sikret seg en opsjon til å sende sjakktouren i ytterligere én sesong til.

– Vi har tradisjonelt prioritert VM, men sjakken har i rekordfart skutt fart på nettet. Årets tour var av høy kvalitet og skapte stort engasjement, sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor.

TV 2 har de siste månedene sendt mange av Carlsens onlineturneringer.

– For oss er det naturlig å fortsette investeringen i nettsjakk etter gode erfaringer fra den første sesongen, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

(©NTB)