Sørloth og Jarstein ut av Lagerbäcks startoppstilling

Det ble klart da Norges Fotballforbund offentliggjorde startoppstillingen til kampen på Ullevaal stadion.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sender igjen laget sitt på banen i en 4-4-2-formasjon. Han har plukket følgende elleve spillere:

André Hansen – Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Martin Ødegaard, Sander Berge, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi – Joshua King, Erling Braut Haaland.

Dermed får André Hansen sjansen mellom stengene til tross for at Rune Almenning Jarstein har to solide landskamper bak seg. Telemarkingen har vært det soleklare førstevalget i hele Lagerbäcks periode.

Alexander Sørloth scoret på sin side Norges andre mål i 4-0-seieren mot Romania sist søndag. Tyskland-proffen har levert meget solide kamper i landslagsdrakten i lang tid.

Onsdag får Joshua King sjansen i stedet for den trønderske måltyven.

