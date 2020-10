Lagerbäck om landslagsprogrammet: – Ikke fysiologisk forsvarlig

ntbsport

– Nei, det er ikke forsvarlig, selv ikke to kamper med to dager mellom er det. Fysiologisk er det ikke bra, sa han på spørsmål fra NTB på pressekonferansen etter 1-0-sieren over Nord-Irland.

– Det er likt for begge lag, men alle som har greie på fysiologi og medisin er enige om at det ikke er bra. Kanskje innvirket det litt på kampbildet i dag.

Han byttet bare to mann i startoppstillingen. Nord-Irlands landslagssjef Ian Baraclough byttet ti mann i laget som startet mot Østerrike søndag, mens den ellevte gikk ut ved pause.

– Vi velger det vi synes er det beste laget, sa Lagerbäck om sitt valg. Mange har spilt mye, og Sander Berge og Kristoffer Ajer samtlige 300 minutter.

– Fysisk har vi gjort det vi kan. Og vi vet jo at det er pandemien som har gjort at vi må spille tre kamper per samling, så jeg vil ikke «gnälle» for mye. Det er jo gøy å spille kamper, selv om det sliter på spillerne.

Siste kamp avgjør alt

I november skal Norge spille om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen. Også da blir det tre kamper, etter at det er avtalt en kamp mot Israel på datoen som egentlig var satt av for omspillfinale i EM-kvalifiseringen. Så blir det bortekamp mot Romania og deretter gruppefinale mot Østerrike.

Denne gang kom den viktigste kampen først, i november blir det omvendt. Vinner Norge med to mål i Østerrike, blir det opprykk selv om det skulle bli tap i Romania.

– Den første blir en treningskamp, da kan vi slippe til dem som ikke har spilt så mye. Slik sett er et bra, sier Lagerbäck.

Det blir tre kamper på samlingen også når VM-kvalifiseringen starter i mars.

Blandet

– Jeg skulle gjerne slippe landslagsuker med tre kamper, sier Lagerbäck, som sitter med blandede følelser etter denne uka.

– Det føles surt så fort jeg tenker på kampen mot Serbia. Det er utrolig leit at vi ikke gjorde en bedre kamp i omspillet. Jeg skulle helst glemme eller fortrenge den, men vi kan jo lære mye av det, så det går ikke, sier han.

– I nasjonsligaen ble det en god kamp og en godkjent.

Lagerbäck vet at Norge med en god sesongavslutning har en liten sjanse til å klatre til seedingsnivå to i trekningen av VM-kvalifiseringen. Slik sett var onsdagen en god norsk dag, ettersom nesten alle lagene rett foran på rankingen tapte.

– Vi er mest opptatt av å vinne våre egne kamper, men det er naturligvis en positiv nyhet, sier han.

