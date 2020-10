Hattrick sendte Neymar nærmere Pelé og førsteplassen på Brasils toppscorerliste

ntbsport

Brasil og Neymar fortsatte natt til onsdag norsk tid den perfekte starten i den søramerikanske kvalifiseringen til fotball-VM i 2022. Tre av lagets fire scoringer i Peru kom fra samme mann.

Med hattricket gikk Neymar forbi Ronaldo og opp til annenplassen på den brasilianske toppscorerlista. Paris Saint-Germain-stjernen står nå med 64 landslagsmål. Pelé er på topp med 77.

Det var Peru som kom best i gang på hjemmebane. Etter seks minutter ordnet André Carrillo 1-0 til vertene, men etter en snau halvtime utlignet Neymar fra straffemerket.

Sen matchvinner

Peru tok igjen ledelsen da Renato Tapia traff godt på et langskudd etter en times spill i Lima. Fem minutter senere utlignet Everton-profilen Richarlison til 2-2.

I sluttminuttene ble Neymar matchvinner med to nye scoringer. Den første kom igjen etter en straffe, mens måltrippelen ble sikret på overtid. 4-2-målet kom etter at Peru hadde fått Carlos Zambrano utvist.

– Vi slapp inn mål i perioder vi var best. Det er vanskelig å slå tilbake når du havner under her, men vi var veldig konsentrerte, sa Brasil-trener Tite.

Argentina gjorde jobben

Med seieren topper Brasil og Argentina den knalltøffe VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika. Begge står med seks poeng etter to runder. Joaquin Correa scoret vinnermålet da Argentina slo Bolivia 2-1 på bortebane.

Chile og Colombia spilte 2-2 natt til onsdag. Radamel Falcao reddet uavgjort for de colombianske gjestene på overtid. Paraguay vant på sin side 1-0 borte mot Venezuela.

De fire beste i kvalifiseringen går til VM i Qatar i slutten av 2022. Laget som blir nummer fem, må ut i interkontinentalt omspill om den siste sluttspillplassen.

(©NTB)