Knallsterk Sagan-seier på ellers tung dag for Giroen

30-åringen fra Slovakia og Bora-laget tok sin første seier for året. Han var med i alle brudd gjennom dagen, og den siste drøye milen syklet han alene i front. Han seiret 19 sekunder foran Brandon McNulty og 23 foran sammenlagtleder João Almeida.

Med seieren er han den 100. rytter som har vunnet etapper i alle de tre Grand Tour-rittene. Tidligere har han etappeseirer i Tour de France og Vuelta a España.

– Jeg er veldig glad for at jeg endelig vant igjen. Jeg har prøvd siden sesongen startet igjen, med Strade Bianche, Sanremo, Tour of France. Jeg har mange pallplasseringer, men min forrige seier var i fjorårets Tour de France, sa Sagan.

– Et solobrudd var ikke planen, men måten jeg vant på gjør det enda bedre. Jeg skapte det selv og lagde litt show. Det var veldig spesielt.

Almeida økte

Almeida viste styrke mot slutten og økte sin ledelse med de fire bonussekundene han fikk for tredjeplassen.

– Det var en tøff dag på jobben, men lagkameratene jobbet hardt for meg og bidro til at jeg greide det. Jeg ville ikke vært der jeg er nå uten dem. Jeg følte meg bra tross kulda og regnet, sa Almeida.

Han er nå 32 sekunder foran Wilco Kelderman og 43 foran Pello Bilbao.

Det ble flere endringer i tetsjiktet sammenlagt. Danske Jakob Fuglsang fra Astana-laget punkterte i sluttfasen, tapte over ett minutt og falt fra 6.- til 11.-plass.

– Det var bare ikke vår dag. Jeg punkterte på verst tenkelige tidspunkt. Jeg ga alt og prøvde å begrense tidstapet. Nå må vi legge det bak oss. Det er fortsatt mange sjanser igjen, sa Fuglsang, som tidligere i rittet har mistet to av sine viktigste hjelperyttere.

Harm Vanhoucke slet i bakkene og tapte to og et halvt minutt. Han falt fra 7.- til 16.-plass.

Ute av dansen

Tidligere på dagen trakk Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott sine lag fra videre deltakelse på grunn av positive koronatester. Til sammen ble det avdekket seks smittetilfeller i den siste runden med tester.

Steven Kruijswijk, som hadde ambisjoner i sammendraget, var blant dem som testet positivt. Han var på 11.-plass før tirsdagens etappe, men er ute av rittet sammen med alle sine Jumbo-lagkamerater, deriblant norske Tobias Foss.

Carl Fredrik Hagen er eneste gjenværende norske rytter. Lotto Soudal-rytteren tråkket inn til 68.-plass tirsdag, et drøyt kvarter etter vinneren. Sammenlagt er han nummer 59 av de 142 som fortsatt er med i rittet.

