To debutanter i Sjögrens tropp

Uttaket ble gjort mandag ettermiddag, og landslagssjef Martin Sjögren gir sjansen til debutantene Thea Bjelde fra Arna-Bjørnar og Olaug Tvedten fra Avaldsnes.

– Vi synes det er riktig å slippe til noen nye. Det var tre debutanter forrige gang, og det blir også et par nye nå, sier Sjögren.

Sist var Emilie Bragstad, Julie Blakstad (begge Rosenborg) og Celin Bizet Ildhusøy (Vålerenga) nye i troppen.

– Som alltid gjelder det for de nye å vise seg fram på sin beste måte. Vår oppgave er å hjelpe dem inn i vårt miljø og ta godt vare på dem, sier landslagssjefen om debutantene.

EM-billetten skal sikres

Norge topper sin EM-kvalifiseringsgruppe suverent etter fem strake seirer, og de trenger bare én triumf til for å innkassere billett til mesterskapet i England i 2022.

Første sjanse kommer mot Hviterussland på Ullevaal stadion 21. oktober. Seks dager senere venter bortekamp mot Wales.

– Den klare ambisjonen på samlingen er selvfølgelig å bli klar for EM. Men vi så forrige gang at dersom vi ikke kommer opp på nivået vi skal, så blir det jevne kamper. Vi skal ha respekt for både Hviterussland og Wales, samtidig som vi har stor tiltro til egen kapasitet, sier Sjögren.

Han sier det er tøff konkurranse om å komme inn i troppen, blant annet fordi mange unge spillere banker på døren.

– Konkurransen for å komme inn i troppen er veldig høy og høyere enn tidligere. Vi har mange unge spillere på frammarsj, så det ser spennende ut for framtiden.

Troppen:

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (Brighton), Guro Pettersen (Piteå), Ida Norstrøm (LSK Kvinner).

Utespillere: Ingrid Moe Wold (Everton), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Chelsea), Tuva Hansen (Klepp), Kristine Minde (Rosenborg), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), Julie Blakstad (Rosenborg), Vilde Hasund (Sandviken), Frida Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparberg/Göteborg), Thea Bjelde (Arna-Bjørnar), Karina Sævik (Wolfsburg), Amalie Eikeland (Reading), Elisabeth Terland (Klepp), Guro Reiten (Chelsea), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Olaug Tvedten (Avaldsnes), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Synne Jensen (Vålerenga), Elise Thorsnes (Avaldsnes), Lisa-Marie Utland (Rosenborg).

