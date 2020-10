Ny smell for Sverige – null poeng etter tre kamper

ntbsport

Nikola Vlasic åpnet målkontoen for kroatene etter å ha blitt satt opp av Josip Brekalo. Marcus Berg tente håpet for svenskene like etter timen var spilt. Da ble han assistert av Emil Forsberg, men Andrej Kramaric sørget for nytt svensk tap seks minutter før slutt.

Sverige er i en knalltøff gruppe i A-divisjonen, som er øverste nivå i Uefas nasjonsliga. Tre kamper mot Kroatia, Portugal og Frankrike har alle endt med nederlag.

Først tapte svenskene 0-1 for Frankrike. Deretter fikk de bank av Portugal og Cristiano Ronaldo, der stjernespilleren sto for begge scoringene da Sverige med én mann utvist tapte 0-2.

Portugal leder gruppen foran Frankrike på målforskjell. De to gigantene møter hverandre til dyst søndag kveld.

