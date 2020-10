Magnus Carlsen tilbake som vinner etter kjempenedturen

ntbsport

Carlsens utrolige ubeseirede rekke på 125 partier ble brutt lørdag da polske Duda utmanøvrerte den norske verdensmesteren.

Allerede dagen etter slo Carlsen tilbake mot samme motstander. Med hvite brikker presset han Duda fra start, og kunne til slutt ta seieren da polakken ga opp i en svært dårlig stilling.

– Jeg hadde ikke vært fornøyd med remis. Det kan jeg trygt si. Jeg var veldig oppsatt på at i dag skulle jeg vinne nesten uansett, sa Carlsen til TV 2 etter partiet.

Feiet vekk «genial»-stempel

Carlsen hadde ifølge sjakkcomputeren en vinnersjanse på 98 prosent da Duda ga seg. Han ville imidlertid ikke ha for mye skryt for trekk som computeren mente var geniale.

– Jeg vil ikke få genialt på meg for det her. Det er veldig vanskelig å se for meg at den objektive verdien er at jeg sto mye bedre, sa Carlsen.

Koronapandemien har gjort at årets Norway Chess kun består av seks spillere. I tillegg til Carlsen er Norge representert ved Aryan Tari. Den tidligere juniorverdensmesteren tapte søndag for Alireza Firouzja. Iraneren vant med svarte brikker.

Iransk supertalent leder

Etter seks runder leder 17 år gamle Firouzja i sammendraget. Han har 13 poeng mot Carlsens 12. Deretter følger Levon Aronian fra Armenia ytterligere ett poeng bak på tredjeplass.

Tari ligger sist med halvannet poeng. Hans ene seier kom mot Duda.

Mandag skal Carlsen opp mot sin tidligere VM-motstander Fabiano Caruana. Da de møttes til duell sist torsdag, vant Carlsen med hvite brikker.

Norway Chess i Stavanger varer fram til 16. oktober.

