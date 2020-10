Leknessund sikret sammenlagtseieren i siste ritt før han blir proff i storlag

ntbsport

21-åringen har imponert i det italienske rittet. På åpningsetappen ble det en seier på lagtempoen, før han gikk solo og kom alene til mål på lørdagens tredje etappe.

Søndag kunne han dermed sikre sammenlagtseieren på avslutningsetappen. Den ble ifølge TV 2 preget av kraftig regn, og etappen ble kuttet ned fra 175 til 142 kilometer.

Det gjorde lite for Leknessund, som tok sammenlagtseieren. Rittet, som er på europatouren, er det siste han sykler for Uno-X. Fra neste sesong er Leknessund klar for verdenstour-laget Sunweb.

Rittet er tidligere blitt vunnet av blant annet Tour de France-vinner Tadej Pogacar (2018) og norske Vegard Stake Laengen (2010).

