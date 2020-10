ntbsport

Erling Braut Haaland (hattrick) og Alexander Sørloth scoret, som de gjorde i 5-1-seieren i Nord-Irland i september. Etter hjemmetapet mot Østerrike som Lars Lagerbäck kalte en «vekkerklokke», ble det en sovepute. Etter at EM-drømmen havnet i grøfta mot Serbia, gir søndagens seier håp om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen.

– Det er min jobb at vi holder føttene på jorden nå og ikke tror vi er oppe i himmelen direkte. Med all respekt for Romania var det litt annerledes motstand i dag, sa Lagerbäck på pressekonferansen.

– Men jeg merket på spillerne at de var revansjlystne. Det så vi også da de gikk i ring før avspark. Det var veldig tydelig at de ville vinne.

Romania kom til Oslo som gruppeleder, men var til de grader nest best. Lagerbäck sendte spillerne på banen med beskjed om å være «størst og best», og det var de.

Herjet

Haaland er nå oppe i seks mål på høstens fire landskamper. Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi herjet med motstanderen, og seieren kunne blitt enda større.

– Jeg skulle gjerne scoret flere. Det er litt småsurt ikke å klare å sette alle sjansene, sa Haaland til TV 2.

Etter å ha vært ubeseiret på Ullevaal i fire år, spilte Norge søndag for å unngå sitt tredje strake hjemmetap i løpet av 37 dager. I starten så det ikke mye bedre ut enn mot Serbia. Gjestene fikk mye rom å spille i og kom til et par halvsjanser.

Ødegaard hadde et par stygge balltap, men i det 13. minutt var det han som fikk rom. Han avanserte og slo fra midtsirkelen en perfekt gjennombruddspasning til Haaland, som hadde satt på turboen på kant. Iskaldt scoret 20-åringen via keeper Ciprian Tatarusanu.

Forvandlet

Målet forvandlet Ødegaard og Norge. Plutselig var Real Madrid-spilleren som serbiske Dusan Tadic torsdag. Han lekte seg med motspillerne og hadde et bein med i nesten alt Norge skapte. Det var mye.

I det 23. minutt spilte han opp på Moi, som flikket til Sørloth og fikk en veggpasning tilbake. Han prøvde et frekt hælspark fra spiss vinkel, men keeper avverget til corner.

Et par minutter senere kom Haaland gjennom etter å ha slått tunnel på Andrei Burca, men keeper vant duellen den gangen.

I det 29. minutt fikk Sørloth vende og skyte etter at Ødegaard spilte fram Omar Elabdellaoui. Ballen gikk noen centimeter utenfor mens keeper sto midt i mål og ville vært sjanseløs.

Ødegaard var nesten gjennom i det 33. minutt, og tvang keeper til å gi corner da han prøvde skuddfoten noen minutter senere. 2-0-målet lå i lufta, og det kom i det 39. minutt da Sørloth satte foten på et nesten ferdigscoret innlegg fra Birger Meling.

Målfest

Noen minutter tidligere reagerte lagkameratene frustrert da Meling skjøt selv mens det var mange røde i feltet på en lovende kontring. Denne gang fikk venstrebacken nesten fri bane mot mål da han ble spilt fram av Moi, men han passet til en helt fri Sørloth som ved lengste stolpe kunne trille ballen i mål.

Haaland kom til store sjanser i begynnelsen av 2. omgang, og særlig hans hælflikk rett utenfor lengste stolpe på innlegg fra Mathias Normann hadde fortjent en bedre skjebne.

Haaland punkterte kampen i tomt mål på pasning fra Ødegaard i det 64. minutt. Sander Berge skjøt etter et norsk hjørnespark, og via en rumener havnet ballen hos tieren, som alene med keeper uegoistisk passet til spissen.

Haaland brente noen sjanser, men han fullførte sitt hattrick et drøyt kvarter før slutt, da han fikk ballen fra Sørloth, gikk langs 16-meterstreken med rumenere på slep og banket ballen i mål med venstreslegga.

Seieren gjør nok ikke at Ståle Solbakkens navn ikke nevnes i tiden som kommer, men Lars Lagerbäck fortjener stor honnør for den jobben han gjorde med laget i de vanskelige dagene siden torsdag.

– Vi er superhappy med det trenerteamet vi har, det tror jeg skinte gjennom med prestasjonen i dag, sa Stefan Strandberg.

