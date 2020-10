Vålerenga åpnet ny storstue med derbyseier

ntbsport

For første gang siden januar 2017 var Vålerenga tilbake på Jordal for å spille seriekamp. Endelig kunne klubben legge eksillivet i Furuset Forum bak seg.

Restriksjoner gjorde at det ikke ble den publikumsfesten både fans og klubb hadde sett for seg før koronapandemien, men de 200 frammøtte på tribunen fikk se et VIF-lag med få problemer i Oslo-derbyet.

Riktignok var det bortelagets Carl Axel Wassenius som gjorde tidenes første seriemål i nye Jordal Amfi etter to og et halvt minutt, men derfra og ut handlet det meste om vertene i en ikke altfor velspilt kamp.

– Vi var slurvete i pasningsspillet. Vi mister for mange pucker i egen sone og midtsone, erkjente Vålerenga-trener Roy Johansen overfor TV 2 etter seieren.

Graveren

Klubbveteranen Jonas Oppøyen utlignet til 1-1 etter snaut ni minutter, og samme mann scoret igjen tidlig i midtperioden. Kort tid etter økte Tobias Lindström til 3-1, mens Colin Spaberg Olsen gjorde Vålerengas fjerde nettkjenning for kvelden med underkant av ti minutter igjen på klokka.

– Jeg hadde en bra dag selv om laget ikke hadde det. Jeg er fornøyd med å sette et par mål, spesielt det siste. Der klarte jeg å grave den inn. Det er sånne mål jeg liker, sa Oppøyen til TV 2.

Med seieren står Roy Johansens menn med full pott etter sesongens tre første kamper. Vålerenga har tidligere i måneden slått både Manglerud Star og Frisk Asker 4-1.

Skrell

Storhamar kunne også stått med en perfekt seriestart etter helgens runde, men laget gikk i stedet på en hjemmeskrell mot Manglerud Star og tapte 4-7. De fleste hadde forventet at et Storhamar proppet av selvtillit ville ta en grei seier i egen hall.

Slik så det også en stund ut til å bli. Vertene ledet 3-0 allerede før 13 minutter var spilt etter mål fra Mikael Zettergren, Jonas Løvlie og Christian Larrivée. De to første scoringene kom i overtall.

Men bortelaget var på langt nær knekt. Mathias Trygg reduserte for Manglerud Star snaut fire minutter før den første pausen, og fem minutter ut i midtperioden sto det 3-3 etter raske mål fra Robin Mathisen og Trygg.

Eirik Salsten sendte Storhamar tilbake i føringen få minutter senere. 4-3 sto seg helt fram til Sander Boroczky utlignet etter litt over 36 minutter.

Tok sesongens første

Da tredje periode gikk mot slutten, skulle det slukne helt for hjemmelaget. I overtall ordnet Trygg 5-4 for M/S, mens samme mann og Joachim Hermansen ga gjestene en svært uventet 7-4-seier. Målene kom i løpet av de seks siste minuttene.

Stavanger Oilers tok sesongens første seier med 4-1 hjemme mot Stjernen. Dan Kissel, Tommy Kristiansen, Joseph Martin og Markus Søberg scoret for den regjerende mesteren.

Samme resultat greide Narvik da nordlandslaget tok imot Sparta.

