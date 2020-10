Northug-saken ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse

ntbsport

– Politiet får svært mange henvendelser om status i Northug-saken. Saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Northug-saken handler om at den tidligere langrennsstjernen i sommer ble målt til 168 kilometer i timen i en fartskontroll på E6. I etterkant har han også innrømmet at det ble funnet 10 gram kokain hjemme hos ham.

Saken går som tilståelsessak, og Northug har erkjent forholdene han er siktet for.

Brudd

Northugs kjøretur som førte til at han ble stanset i fartskontrollen i en 110-sone, skjedde torsdag 14. august på E6 sørgående ved Ullensaker klokken 20.15. Northug var på vei hjem etter å ha vært en av trenerne på en skiskole i Trysil.

Politiet mistenkte at Northug var ruspåvirket, og han ble tatt med til legevakten for å avgi blodprøve. 17. august bekreftet politiet at Northug var siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

Den 2. september ble svaret på skiprofilens blodprøve offentliggjort. Den viste at han ikke var ruspåvirket da han ble stanset i fartskontrollen. Den delen av siktelsen ble dermed frafalt.

Innrømmet problem

På en pressekonferanse i Trondheim fredag 21. august fortalte Northug også at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen mens han hadde filmet det.

På den samme pressekonferansen innrømmet Petter Northug at han hadde et rusproblem.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

34-åringen har holdt en lav profil etter at han ble stanset i fartskontrollen. Han har brukt mye tid på trening etter opptredenen på pressekonferansen i Trondheim.

