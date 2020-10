BBC: Solskjærs stjernesignering må trolig utsette debuten

ntbsport

Det melder BBC. Mediehuset viser til at Cavani ikke har vært en del av et lukket toppidrettsmiljø siden han forlot Paris Saint-Germain i juni. Derfor slår britiske covid-19-reguleringer inn, og 33-åringen må trolig være i karantene i to uker.

Uruguayaneren kom til Manchester fra Frankrike søndag. Uniteds neste kamp er borte mot Newcastle i Premier League 17. oktober. Der må Solskjær også greie seg uten Anthony Martial, som ble utvist i 1-6-tapet for Tottenham sist helg.

Cavani kan ikke trene med sine nye lagkamerater i Manchester United så lenge han er i karantene. Det gjør også en mulig debut mot gamleklubben PSG i mesterligaen usikker. Kampen i Paris spilles 20. oktober.

Tottenham-stjernen Harry Kane måtte være i selvisolasjon i 14 dager etter at han i august kom hjem til England etter ferie på Barbados før sesongstart.

Cavani var selv koronasmittet i sommer. Det avslører han i et intervju gitt til det argentinske radioprogrammet Dos de Punta.

