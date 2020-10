Norge får italiensk toppdommer og VAR-pionér mot Serbia

ntbsport

Oppnevnelsen gleder nok Lars Lagerbäck, som på tirsdagens pressekonferanse uttrykte ønske om at Norge denne gang får en «kategori-1-dommer».

44-årige Orsato var kampleder da Bayern München slo Paris Saint-Germain 1-0 i mesterligafinalen i Lisboa 23. august. Det var den så langt største av en rekke høyprofilerte kamper han har hatt ansvar for.

Orsato var dommer på Old Trafford da VAR i februar i fjor ble brukt i mesterligaen for aller første gang, i kampen mellom Manchester United og Paris Saint-Germain. Torsdag spiller Norges landslag for første gang en kamp hvor VAR er tilgjengelig.

– For min del må jeg si at det er gledelig etter det som skjedde sist, sier Sander Berge, som fikk et tvilsomt straffespark mot seg i nasjonsligakampen mot Østerrike i september.

– Først og fremst er vi rettferdige fotballspillere, og det viktigste er at vi gjør jobben vår og spiller opp mot vårt beste. Men det er greit at det er VAR, som forhåpentlig gjør at vi slipper å få straffe mot oss og tape på den måten, fortsatte Berge.

Bestemmer nivået

Lars Lagerbäck har forventninger til Orsato i torsdagens kamp. Serbia kommer til Ullevaal med et rutinert lag, og med et visst ry for tøft og kynisk spill.

– Vi pratet litt om det da vi gikk gjennom det serbiske laget. Det er en erfaren gruppe med relativt høy gjennomsnittsalder. De har spilt på dette nivået og vet hva som gjelder, sier landslagssjefen.

– Iblant blir det tøffe matcher, men jeg tror ikke det kommer til å bli spesielt ille. Dommeren legger veldig mye nivået (for hva som er lov), og jeg håper vi får en kategori-1-dommer denne gangen.

Vant til storkamper

Det var ikke tilfellet i hjemmetapet i september, men merkelappen passer på Orsato, som forrige måned dømte Tyskland mot Spania i nasjonsligaen.

I august dømte han kvartfinale i europaligaen da Sevilla slo Wolverhampton, før han altså ledet mesterligafinalen.

Orsato har ikke tidligere dømt Norges landslag, men han har dømt Rosenborg to ganger i mesterligakvalifisering, sist i 0-2-tapet mot Dinamo Zagreb i avgjørende kvalifiseringsrunde i fjor.

Orsato får med seg linjemennene Filippo Meli og Ciro Carbone, fjerdedommer Daniele Doveri og VAR-assistentene Massimiliano Irrati og Giorgio Perretti.

