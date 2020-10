Mann dømt for hærverk mot Zlatan-leilighet

ntbsport

Det kokte over for en del Malmö-supportere da det i november i fjor ble kjent at Zlatan hadde kjøpt seg inn i den rivaliserende Allsvenskan-klubben Hammarby. Blant annet ble statuen som er reist av Ibrahimovic i Malmö både vandalisert og forsøkt revet ned.

I tillegg ble inngangspartiet til superstjernens leilighet i Stockholm utsatt for hærverk.

Zlatan som er født i Malmö, var i klubben i ungdomsårene og spilte sine første år som seniorspiller for klubben (1999 til 2001) før utenlandseventyret startet.

Oppkjøpet av den rivaliserende klubben tok enkelte Malmö-supportere svært tungt, blant annet 35-åringen som nå er dømt for hærverk mot inngangspartiet til Milan-stjernen i Stockholm.

I rent sinne skrev han «Judas» på inngangsdørene til leiligheten og helte ut surstrømming på trappen.

Ifølge SVT er mannen nå dømt til betinget fengsel og må betale 30 dagsbøter à 70 svenske kroner. Han må også betale 3.000 kroner i erstatning til Ibrahimovic, samt 800 kroner til brottsofferfonden.

(©NTB)