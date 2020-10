Korona stopper oppvarmingsturnering til Australian Open

ntbsport

Tennisturneringen Auckland Open skulle ha blitt arrangert i starten av neste år, men er nå avlyst. Det opplyser arrangørene tirsdag.

Avlysningen skjer fordi det ikke lar seg gjøre å arrangere turneringen under koronapandemien.

– Vi er naturlig nok lei oss for at vi må avlyse, men sikkerheten må komme i første rekke, sier turneringsdirektør Karl Budge. Han legger til at de håper på at de arrangere turneringen igjen i 2022.

Hardcourt-turneringen er en oppvarmingsturnering til Australian Open og har de siste årene trukket til seg flere store navn. Årets turnering ble vunnet av Serena Williams.

(©NTB)