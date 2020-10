Engelske fotballstjerner brøt virusregler under fest – beklager egen «naivitet»

ntbsport

Det er den britiske tabloiden The Sun som mandag skriver at fotballspillerne lørdag deltok på en fest der 20 personer deltok.

Av hensyn til faren for smittespredning kan maks seks personer som ikke tilhører samme husstand samles i Storbritannia i øyeblikket. Lørdagens fest, som skal ha vært arrangert for å markere Abrahams 23-årsdag, brøt dermed med smittevernregelverket.

Chelsea-spissen har selv gitt en uttalelse til The Sun der han beklager sammenkomsten. Abraham opplyser samtidig at han ikke var kjent med at bursdagsselskapet skulle avholdes.

FA ser på saken

– Jeg kom hjem og oppdaget at det var en liten overraskelsesfest, sier han.

– Selv om jeg var helt uvitende om at denne var planlagt, vil jeg helhjertet beklage den naiviteten organiseringen og deltakelsen i sammenkomsten viser, fortsetter Premier League-profilen.

Abraham sier videre at han må lære av episoden og sørge for at den ikke gjentar seg.

The Sun har også vært i kontakt med en talsperson for Det engelske fotballforbundet (FA). Vedkommende opplyser at lørdagens episode «på dette tidspunktet» ikke får noen konsekvenser for uttaket til Englands kommende landskamper.

Overfor Sky Sports bekrefter forbundet at det er oppmerksom på lørdagens fest. Ifølge kanalen varsles det at en oppdatert landslagstropp vil bli offentliggjort senere mandag.

Foden og Greenwood

Med til historien hører det også at Jadon Sancho ikke var på banen da Erling Braut Haaland og Dortmund møtte Freiburg i Bundesliga lørdag ettermiddag. Han skal ha slitt med sykdom den siste tiden.

Det er ikke første gang at engelske landslagsspillere bryter smittevernregler. Under den forrige landslagssamlingen ble Manchester Citys Phil Foden og Manchester Uniteds Mason Greenwood kastet ut av troppen i forbindelse med bortekampen mot Island.

De to Premier League-stjernene hadde besøk på spillerhotellet i Reykjavik, hvilket var et brudd på det engelske lagets interne regler.

