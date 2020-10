Watkins-hattrick og Grealish-dobbel da Aston Villa rystet Liverpool i målfest

ntbsport

Også kaptein Jack Grealish var toneangivende med sine to mål og tre målgivende i det som fullbyrdet en spesiell Premier League-runde.

Aston Villa måtte punge ut nærmere 330 millioner norske kroner for Watkins, som kom fra Brentford etter en gnistrende fjorårssesong i mesterskapsserien. Det er mer enn klubben noen gang har betalt for en enkeltspiller.

Søndag kveld var han helt sentral da Liverpool gikk på sitt første poengtap for sesongen. Engelskmannen fant nettet både en, to og tre ganger før dommer Martin Atkinson rakk å blåse for pause.

Seieren betyr at Dean Smiths menn nå står med ni poeng og full pott etter tre spilte runder av Premier League. Kun Everton ligger foran dem på tabellen, hvor Villa har en kamp mindre spilt.

Keepertabbe

Kun fire minutter var gått da Watkins satte inn sitt første. Liverpools reservekeeper Adrián tabbet seg ut og forærte Villa-kaptein Jack Grealish muligheten til å servere spissen sin, som enkelt kunne sette ballen i mål.

Snaue 20 minutter senere var Watkins frempå på ny. 24-åringen fikk skjære inn fra hjørnet av sekstenmeteren, og smalt inn 2-0 bak en sjanseløs Adrián.

Mohamed Salah holdt Liverpool inne i kampen da han reduserte med et knallhardt skudd opp i vinkelen ti minutter senere, men John McGinn utliknet like etter da han klinte til fra rundt 20 meter. Ballen gikk via Liverpool-stopper Virgil van Dijk og inn i nettmaskene.

Fem minutter før pause fullbyrdet Watkins sitt ekte hattrick sitt da han stanget inn 4-1 fra kloss hold.

Grealish-magi

Vertene ga seg ikke der. Ross Barkley ble tidligere i uken hentet til Villa på lån fra Chelsea, og valgte å feire det med å banke inn 5-1 etter 55 minutter. Engelskmannens skudd gikk riktignok via Liverpool-back Trent-Alexander Arnold.

Salah satte inn sitt andre for kvelden fem minutter senere på utsøkt vis, men det hjalp lite.

For Jack Grealish og hans lagkamerater var ustoppelige mot de suverene fjorårsmesterne. Etter 66 minutters spill gikk Grealishs innlegg via Fabinho og føk inn i mål. Ti minutter senere og et kvarter før slutt chippet han inn 7-2 på elegant vis da han kom alene med Adrián.

Selv om Watkins var centimetre unna å sette inn hjemmelagets åttende scoring like før slutt, ble 7-2 også sluttresultatet i det som nok glir inn i historiebøkene som en vaskeekte Premier League-klassiker og et av de mest oppsiktsvekkende resultatene noensinne.

