Myhra stoppet Viking gang på gang, men Godset måtte kapitulere

Viking skapte flere sjanser i første omgang, men klarte ikke å få ballen i mål ettersom Godset-keeper Myhra leverte gode redninger.

Sjansesløseriet fra Viking ble utnyttet av et effektivt bortelag som tok ledelsen ved Lars-Jørgen Salvesen like etter pause.

Kampen så ut til å ende med en komfortabel seier for Godset da Johan Hove la på til 2-0 etter 74 minutter, men med redusering to minutter senere ble det jevnt til siste slutt.

Tre minutter på overtid kom endelig utligningsmålet for Viking da Yann-Erik de Lanlay avsluttet et nydelig Viking-angrep og sørget for uavgjort.

Søndag om to uker venter en tøff bortekamp for siddisene mot Odd, mens Strømsgodset spiller hjemme mot Start samme dag.

Myhra reddet Godset

Myhra var i det umulige hjørnet i 1. omgang og hindret Viking fra å ta ledelsen før pause.

Etter 24 minutter fikk Joe Bell godt treff på volley, men i hjørnet sto Myhra og parerte bort forsøket fra midtbanespilleren fra New Zealand.

To minutter senere fikk hjemmelaget flere skuddmuligheter etter en dødball og til slutt fikk Sondre Bjørshol avsluttet på mål fra seks meter. Med en flott beinparade klarte Myhra å avverge til corner og et drøyt kvarter senere måtte sisteskansen i aksjon igjen.

Et flott innlegg traff hodet til Even Østensen og deretter hodet til Myhra som var mer heldig enn god denne gangen.

Strømsgodset var heldige som gikk til pause uten baklengsmål og det visste de å utnytte like etter hvilen.

Overtidsmål reddet Viking

For i det 53. minutt sendte Johan Hove en flott stikker gjennom til Lars-Jørgen Salvesen på vei inn i bakrom og spissen fra Sørlandet var sikker alene med keeper.

Viking fikk nok en mulighet etter timen spilt, men like etter kunne Godset lagt på til 2-0 da Myhra satte kjapt i gang med et langt utkast til Moses Mawa, som prøvde å runde keeper framfor å spille til Salvesen som var åpen foran mål.

Dobling av ledelsen ble det likevel etter 73 minutter da Hove plutselig var helt alene på åpent mål etter at et innlegg hadde gått rett forbi hele feltet og en utrustende Iven Austbø i Viking-målet.

Viking svarte med en gang da Viljar Vevatne overlistet sin navnebror i Godset-målet da han raget høyest på en corner og stanget ballen utakbart i mål.

På overtid kom altså utligningsmålet til Viking og de Lanlay, som gjør at Stavanger-laget fortsatt et ubeseiret i ligaen siden 1-2-tapet mot Kristiansund 2. august.

