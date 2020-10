Hauge på Milan-benken mot Spezia

ntbsport

Milan-trener Stefano Pioli hintet lørdag om at nordmannen kunne gå rett inn i førsteelleveren, men slik blir det altså ikke.

– Han kan komme til å få spille, kanskje også fra start. Det til tross for at vi bare møtte ham i går, sa Pioli, ifølge Gazzetta dello Sport.

Hauge ble torsdag klar for Milan på en femårskontrakt. Overgangen fra Bodø/Glimt skjedde en uke etter at han både scoret og hadde målgivende pasning for Glimt mot nettopp Milan på San Siro i kvalifiseringen til europaligaen.

Milan har vunnet sine to første kamper i den nye Serie A-sesongen. Søndag er laget kjempefavoritt mot nyopprykkede Spezia.

Lagoppstillingene til kampen ser slik ut:

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández - Tonali, Krunić - Saelemaekers, Díaz, Leão - Colombo.

Spezia: Rafael - Sala, Erlic, Chabot, Marchizza - Pobega, Ricci, Maggiore - Verde, Galabinov, Gyasi.

