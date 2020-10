Hauge fikk debuten da Milan vant stort

ntbsport

Milan-trener Stefano Pioli hintet lørdag om at nordmannen kunne gå rett inn i førsteelleveren, men slik ble det ikke. Nordlendingen måtte vente til 70 minutter var spilt med å få sine første minutter på sin nye hjemmebane.

Milan vant sine to første kamper i den nye Serie A-sesongen. Søndag var laget kjempefavoritt mot Spezia, men den gamle storheten slet lenge med å få hull på byllen mot det nyopprykkede laget.

Tam start

Et skadeskutt hjemmelag slet med å spille seg til sjanser mot Spezia i det som ble en tam første omgang. Men vertene kviknet til etter hvilen, og etter drøye timen bredsidet Rafael Leao inn ledermålet etter godt slått frispark av innbytter Hakan Çalhanoglu.

Hauge ble byttet inn for Brahim Díaz, og fikk se Theo Hernández øke til 2-0 på et soloraid. Nordmannen var førstemann fram til å feire med den nye lagkameraten sin.

Og like etter smalt det igjen. Leao fikk en enkel jobb med å sette inn 3-0 etter et godt angrep av de røde og svarte.

Inter neste

Flere mål ble det ikke på San Siro. Milan kontrollerte inn seieren.

Hauge ble torsdag klar for Milan på en femårskontrakt. Overgangen fra Bodø/Glimt skjedde en uke etter at han både scoret og hadde målgivende pasning for Glimt mot nettopp Milan på San Siro i kvalifiseringen til europaligaen.

Neste kamp for Milan er møtet med byrivalene Inter.

