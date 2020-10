Graham Hansen sprudlet i historisk El Classico

ntbsport

De regjerende spanske mesterne var klart best gjennom hele kampen, og Graham Hansen fikk stor rom å boltre seg ute på høyrekanten i Barcelonas 4-3-3-system.

18 minutter var spilt på Real Madrids treningsanlegg Valdebebas da den historiske scoringen kom. Barcelonas Patri Guijarro laget den aller første scoringen i et El Classico-oppgjør for kvinner.

Caroline Graham Hansen skadet seg nylig i en landskamp, men ble tidsnok frisk til kampen mot Real Madrid i seriestarten. Hun spilte høyrekant i Barcelonas 4-3-3-system, og det var et frispark mot henne som gjorde at Real Madrid fikk et mål annullert i det 30. minutt.

Elegant raid

Knappe ti minutter ut i 2. omgang var Caroline Graham Hansen sentral da Barcelona gikk opp til 2–0. Hun raidet elegant på høyresiden, og innlegget hennes gikk til slutt via Real Madrids keeper og i mål. Graham Hansen ble notert som målscorer, men strengt tatt var det nok et selvmål.

Kvarteret senere la Lieke Martens på til 3-0, og ikke lenge etter ble det 4–0 ved Alexia Putellas. Hun trengte bare å rette fram foten etter glimrende forarbeid av Graham Hansen. Da var det spilt 75 minutter. Barcelona var flere hakk bedre enn Real Madrid gjennom hele kampen.

Den norske landslagsspilleren ble byttet ut med ti minutter igjen å spille.

Regjerende mester

Real Madrid overtok klubben Club Deportivo Tacóns kvinnelag delvis i 2019 og fra 1. juli i år fullt og helt. Og dermed ble navnet offisielt Real Madrid i sommer.

Barcelona vant den spanske serien klart sist sesong og tapte semifinalen i Champions League mot Wolfsburg i august.

El Classico for menn har vært en klassiker siden 1903. Rivalene har møttes 244 tellende ganger siden den gang.

