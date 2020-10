Skadekrise i Real Madrid: Reserven for langtidsskadd stjerne også satt ut av spill

ntbsport

På under 24 timer har Real Madrid mistet to spillere i samme posisjon. Fredag ble Carvajal konstatert ute i to måneder med en kneskade. Dagen etter bekreftet de liljehvite at også Odriozola vil miste kamper i tiden som kommer.

24-åringen har pådratt seg en skade i leggen. Han var ment å dekke tomrommet etter Carvajal. Nå har ikke Real Madrid en ren høyreback til å steppe inn.

Marca skriver at skadene «skaper et stort problem for Los Blancos». Fra før har de spillerne Éder Militão, Eden Hazard og Toni Kroos satt ut av spill.

Real Madrid møter Levante på bortebane søndag. Martin Ødegaard startet lagets to første La Liga-kamper, men satt på benken gjennom forrige helgs 1-0-seier over Real Valladolid.

(©NTB)