Rosted avgjørende igjen for dansk serieleder

ntbsport

Brøndby har fått en knallstart på den nye sesongen, og fredag kveld bidro Rosted sterkt til å holde storformen ved like. Etter et snaut kvarter hoppet nordmannen til værs og brukte bakhodet til å score på Jesper Lindstrøms hjørnespark.

Det var andre gangen i høst at 26-åringen har gjort viktige mål for Brøndby. I serieåpningen ble han matchvinner seks minutter på overtid i 3-2-seieren over Nordsjælland.

Mikael Uhre doblet til 2-0 for gjestene etter 64 minutter. Randers skapte spenning da Alhaji Kamara reduserte med litt under et kvarter igjen å spille.

Tobias Børkeeiet fikk et Brøndby-innhopp helt på tampen av oppgjøret.

Brøndby topper dansk superliga med sine tolv poeng etter fire kamper. AGF, som har én kamp mindre spilt, er nærmest med sju poeng.

(©NTB)