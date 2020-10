Løke ut av Norge-troppen etter ny nese-smell

ntbsport

Løke forlot den norske håndballtroppen fredag morgen. Hun har selv lagt ut et bilde på Instagram der hun sitter i en bil på vei hjem.

«Da var landslagssamlingen over for min del. Hjem til Norge for å sjekke nesa», skriver håndballveteranen.

Hun ble operert i nesa i sommer etter å ha trøblet helt siden hun brakk den under VM i Japan i fjor.

Norge vant 28-21 i torsdagens kamp i firenasjonersturneringen i Danmark. De møter Frankrike lørdag og Montenegro søndag.

Fra før hadde Katrine Lunde, Silje Waade og Malin Aune meldt forfall.

