Dortmund sier Solskjær kan glemme stjernekjøp

ntbsport

Sancho har vært et hett navn på Old Trafford i hele sommer, men Manchester United skal ikke ha vært villige til å møte prislappen Dortmund har satt på den unge vingen.

Overgangsvinduet stenger 5. oktober, og britiske medier har de siste dagene rapportert om at United jobber med et siste framstøt for å sikre seg den attraktive signaturen.

Fredag bekreftet Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc at det har vært kontakt mellom klubbene, men at det ikke blir noen overgang i dagene som kommer.

– Vi har selvsagt hatt samtaler med Manchester, men alt som er å si om denne saken, har allerede blitt sagt fra vår side, sa han ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det kommer ikke til å forandre seg på tre dager, tilføyde Dortmund-toppen.

Ifølge Sky Sports skal arbeidsgiveren til Erling Braut Haaland tidligere denne uken ha avslått et bud på rundt 1 milliard kroner.

Det er usikkert om 20 år gamle Sancho, som scoret 17 mål i Bundesliga sist sesong, blir å se på banen når Dortmund møter Freiburg hjemme i ligaen lørdag.

– Jadon har en lett forkjølelse. Vi får se, sa trener Lucien Favre fredag.

Sancho sto også over supercupkampen mot Bayern München onsdag.

Solskjær sa dette da han fredag fikk spørsmål om Uniteds jakt på overgangsmarkedet:

– Jeg vil ikke gå inn på det. Alt mitt fokus er på søndagens kamp. Klubben jobber alltid hardt for å ha en så bra stall som mulig. Skjer det noe, vil dere høre det, svarte Solskjær.

(©NTB)