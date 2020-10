Avis: – Kjemper disse spillerne virkelig for Solbakken?

ntbsport

Solbakken har vært en kjempesuksess i sine to perioder i FCK, både sportslig og økonomisk: Hundretalls millioner kroner i overskudd på spillerhandler, det samme i inntekter fra Champions League og europaligaen og mange titler.

Etter Rijeka-tapet torsdag kalte Solbakken det «min mørkeste dag som FCK-trener». Laget hans kom ikke med i europaligaens gruppespill. I den danske serien er det bare blitt ett poeng på de tre første kampene.

Også økonomisk går FCK mot et uvanlig brutalt år.

– Ansvaret for den sportslige nedturen: Selvfølgelig er det Ståle Solbakkens. Det tar han også på seg, men man kan ikke la være å tenke at han er i ferd med å miste spillernes respekt og oppbakking, skriver Ekstra-Bladets sportsredaktør Allan Olsen.

– Kjemper disse spillerne virkelig for Ståle Solbakken? Kanskje, men det kommer ikke ut av alle porene på spillerne at de går gjennom ild og vann for sin trener.

– Kvaliteten halter voldsomt, selvtilliten er forsvunnet, europaligaen er druknet og superligaen halter. Det er nå Ståle Solbakken skal vise om han er den riktige mann i FCK, skriver avisen videre.

Nordmannen selv har bare en oppskrift: – Det er ikke annet å gjøre enn å jobbe steinhardt med å vende dette i superligaen. Kamper som denne kan vi ikke få igjen før neste år, sier han.

