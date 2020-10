Stefan Johansen ut av ligacupen da Brentford fikk revansj

ntbsport

Said Benrahma scoret de to siste målene for Bradford, og han satte punktum på svært vakkert vis.

Hjemmelaget fikk dermed revansj for tapet i sommerens opprykksfinale. 2-1-seieren på Wembley i august gjør at Fulham spiller i Premier League, mens London-naboen må fortsette i mesterskapsserien.

Stoke slo forrige sesongs tapende finalist Aston Villa 1-0 i en kamp mellom to svært reservepregede lag. Stoke gjorde åtte bytter fra forrige kamp, mens Aston Villa byttet alle 11. Sam Vokes nikket inn et hjørnespark ved nærmeste stolpe i det 26. minutt, og det ble kampens eneste mål.

Brentford innledet best mot et blekt Fulham-lag og tok ledelsen etter at Jean Michael Seri mistet ballen på egen halvdel i det 37. minutt. Saman Ghoddos kom fram på høyresiden og spilte flatt inn til Marcus Forss. Den finske 21-åringen scoret med et hardt skudd i hjørnet.

Fulham kom sterkt etter pause og spilte seg til flere store sjanser, men det var Brentford som scoret igjen i det 62. minutt. Et frispark ble slått inn i feltet. Ethan Pinnock vant i lufta og nikket mot lengste stolpe, der Said Benrahma kom stormende og satte foten på ballen.

Samme Benrahma sto for kampens høydepunkt da han punkterte oppgjøret i det 77. minutt. Han slo en superfrekk hæltunnel på midtstopper Michael Hector, vendte og klinte ballen i mål fra 20 meter før Stefan Johansen rakk opp i press.

Brentford er kvartfinaleklar i ligacupen for første gang i klubbens historie.

Johansen spilte hele kampen for Fulham.

(©NTB)