Verdens mest meritterte kvinnelige fotballdommer gir seg

Hennes siste kamp blir den tyske supercupen for menn mellom Bayern München og Borussia Dortmund onsdag kveld.

Steinhaus ble i 2017 første kvinne som dømte i tysk Bundesliga for menn. Hun dømte VM-finalen for kvinner i 2011, OL-finalen for kvinner i 2012 og mesterligafinalen for kvinner i 2017.

– Som mange andre har jeg under koronaviruskrisen reflektert og reevaluert mange ting. Etter en fortrolig og konstruktiv samtale med dommersjefen har jeg besluttet å avslutte min dommerkarriere både nasjonalt og internasjonalt, sier hun i en uttalelse gjennom Tysklands fotballforbund.

41-åringen kunne ha fortsatt som dommer i tysk toppserie til hun fylte 47.

Hun dømte i tysk 2. Bundesliga for menn i ti år før hun rykket opp til eliten.

Tysklands fotballpresident Fritz Keller beklager avgjørelsen. Han kaller Steinhaus en «ekstraordinær personlighet og pioner på en arena dominert av menn».

– På et senere tidspunkt vil jeg nærmere forklare grunnene til at jeg slutter, sier Steinhaus selv.

