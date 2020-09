Unntak for innreisereglene for deltakere i verdenscupen i skiidretter og håndball-EM

ntbsport

Dermed ligger det an til at EM-kampene i håndball i Trondheim i desember spilles som normalt, men uten publikum.

Det kan også arrangeres verdenscup i nordiske grener (langrenn, hopp, kombinert) på Lillehammer med full internasjonal deltakelse.

– Det var gode nyheter fra regjeringen i dag om unntak for innreiserestriksjonene for verdenscuprennene i nordiske grener på Lillehammer i desember. Like viktig var det at regjeringen åpner for inntil 600 personer på arrangement, delt inn i tre kohorter på 200. Det vil gjøre at vi kan planlegge for en vintersesong på en tilnærmet normal måte. Det er svært viktig og en god motivasjon for alle, både aktive, trenere, ledere og foreldre som nå forbereder seg på en ny sesong. Vi skal være vårt ansvar bevisst og hele tiden forholde oss til de til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Også for europacupkamper i håndball blir det gitt unntak for innreiseanbefalingene fra Helsedirektoratet, kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere i måneden ga Raja klarsignal for at de norske fotballherrenes kommende landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland kan spilles som planlagt på Ullevaal stadion.

Fotballen skulle bli prøvekanin for de andre idrettene, men allerede før EM-omspillskampen mot Serbia blir det altså gitt grønt lys til større arrangementer i håndball og vintersport.

Det blir ikke åpnet for unntak for innreisereglene i forbindelse med de nasjonale sesongåpningene i skiskyting (Sjusjøen) og langrenn (Beitostølen).

(©NTB)