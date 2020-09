Ti Genoa-spillere er virussmittet

ntbsport

I helgen ble det kjent at keeper Mattia Perin og danske Lasse Schöne måtte stå over bortekampen mot Napoli etter å ha testet positivt på viruset. Nå er det klart at også åtte andre spillere er rammet.

Ved siden av Schöne er også klubbens andre danske spiller Lukas Lerager smittet. Det er også Francesco Cassata, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic og Davide Zappacosta.

Mange av dem spilte i 0-6-tapet mot Napoli søndag.

Genoa berget så vidt plassen i Serie A forrige sesong. Laget vant 4-1 i sin første kamp i den nye sesongen, men fikk juling i den neste.

Koronautbruddet kunne fått konsekvenser også for Ståle Solbakkens FC København, som hentet Peter Ankersen fra Genoa rett før smittetilfellene ble kjent. Ankersen er blitt testet i København, og det ser ut som han har unngått smitte.

