Ruud vant thrilleroppgjør i Paris – videre i Roland-Garros

Det så ut som Ruud skulle gjøre kort prosess med 23-åringen fra New Jersey da han feide amerikaneren av banen med 6–1 i det første settet. Men noe kort oppgjør ble det ikke. Paul hevet seg kraftig og ga nordmannen kamp til døra.

I det femte settet viste nordmannen styrke. 21-åringene holdt nervene i sjakk og storspilte da det gjaldt som mest. Til slutt vant Ruud 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-3 i en kamp som varte to timer og 36 minutter. Avgjørelsen falt på den femte matchballen.

Dermed er Casper Ruud klar for 3. runde i Grand Slam-turneringen i Paris for annet år på rad. I fjor ble det stopp mot Roger Federer. Nå går det mot et nytt stjernemøte. Nå venter verdenstreer Dominic Thiem, som tidligere onsdag slo amerikaneren Jack Sock i strake sett.

Vond arm?

På sidelinjen satt pappa og trener Christian Ruud og mener han så antydninger til at sønnen slet med armen, som plaget han i ATP-turneringen i Hamburg forrige uke.

– Han er nok litt sliten og kjente det kanskje litt i armen, jeg fikk en følelse av det. Men han stepper opp i det femte settet og vil vinne kampen. Han har selvtillit og troen på eget spill, og da er han uredd og tar siste sett i rå stil, sa Christian Ruud til Eurosport.

Mange upressede feil

I det første settet leverte Ruud tunge, sugende slag på den franske grusen. På andre siden av nettet så det ikke ut som motstanderen helt forsto hva som skjedde. Paul gjorde hele 18 upressede feil, til sammenligning sto Ruud med to på samme tid. Ruud vant settet 6-1.

I det neste settet var rollene helt byttet om. Amerikaneren lyktes med det meste, brøt Ruuds server og leverte gnistrende spill. Etter 20 minutters spill ledet Paul 5-0. Kort tid senere servet han inn settet til 6-1.

Tredje sett ble jevnspilt, men Ruud dro det i land etter at de to hadde fulgt hverandre til 3–3. Da vant Ruud egen serve, brøt amerikanerens og vant til slutt 6-3. Da var Casper Ruud tilbake i føringen.

Thrilleravslutning

Paul, ranket som nummer 58 i verden, vant det fjerde settet 6-1, og dermed var det klart for en thrilleravslutning om retten til å spille tredje runde i Roland-Garros.

Her hadde nordmannen Paul i kne flere ganger med bruddballer. Amerikaneren reddet seg gang på gang, men bare til det sto 3-3. Da sa Ruud takk for følget.

Etter å ha vunnet eget servegame og brutt amerikaneren, var Ruud bare ett servegame fra avansement. På stillingen 40-0 til Ruud hadde 21-åringen tre matchballer, men Paul sørget for en ulidelig spennende avslutning da han vant tre strake poeng.

Men to matchballer senere satt den omsider for Casper Ruud.

En hard nøtt

I neste runde venter en annen grusspesialist verdenstreer Dominic Thiem.

– Casper har de siste ukene vist at han er oppe og lukter på de beste gutta, spesielt på grus. Jeg håper han blir 100 prosent restituert og fresh til den kampen, for da tror jeg han har mulighet til å yppe seg litt. Men Thiem er en hard nøtt og en råtass, så det blir ingen enkelt oppgave, sa Christian Ruud til Eurosport om sønnens neste motstander.

Kampen mot Thiem, som nylig vant US Open, spilles mest sannsynlig fredag.

