NHL-eksperter: Lundqvist på vei bort fra New York Rangers

ntbsport

Ifølge både New York Posts ishockeyekspert Larry Brooks og Darren Dreget i canadiske The Sports Network (TSN) er den svenske målvakten på vei bort.

– Det er en dag farget av melankoli og et bittert savn, skriver Brooks i sin kronikk, ifølge svenske Expressen.

Henrik Lundqvist har vært ensbetydende med suksess for New York Rangers. Han har vært med å vinne 459 kamper i løpet av de siste 15 årene. Det eneste som mangler er et Stanley Cup-trofé. Han var derimot nær da Rangers tapte NHL-finalen for Los Angeles Kings i 2014.

Svensken havnet forrige sesong ute i kulden. New York Rangers valgte å satse på sine to russiske 24-åringer Igor Sjesterkin og Aleks Georgijev med tanke på framtiden.

Lundqvist har ett år igjen av sin sjuårskontrakt og en årslønn på over 80 millioner kroner (8,5 millioner dollar). Å kjøpe ham ut av kontrakten vil trolig koste klubben dyrt, både i cash og med tanke på lønnstaket som er i NHL.

Forrige sesong fikk svensken bare starte 19 kamper, men på grunn av en skade hos Sjesterkin fikk han spille de to første kampene da sluttspillet tok til igjen i august. Rangers tapte tre strake kamper for Carolina Hurricanes i Toronto.

Det er ventet en pressemelding fra New York Rangers om at Lundqvists karriere i klubben er over senere onsdag.

Den norske NHL-stjernen Mats Zuccarello spilte i klubben fra 2010 til 2019.

(©NTB)