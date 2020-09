Hirschi med råsterk seier i Flèche-Wallonne

ntbsport

Sunweb-rytteren viste form i Tour de France, der han tok en etappeseier og ble kåret til mest offensive rytter. Sist helg tok 22-åringen bronse i VM. Onsdag viste han styrke igjen opp beryktede Mur de Huy.

– Det ble perfekt for oss. Lagkameratene mine gjorde en meget god jobb, og jeg hadde beina til å avgjøre i den siste stigningen, sa Hirschi i et intervju vist på Eurosport.

– Det var så tungt at jeg ikke merket publikum langs løypa. Jeg var i sonen. Det var veldig bratt, og da må man passe på ikke å trå til for tidlig. Det satt mye i hodet. Man må være sterk i hodet for å tåle smerten.

Benoît Cosnefroy og Michael Woods fulgte nærmest bak Hirschi. De seks første fikk samme tid.

Odd Christian Eiking fra Circus-Wanty-laget skulle vært eneste norske deltaker, men han kom ikke til start.

Seks på rad

Nybakt verdensmester Julian Alaphilippe vant Flèche-Wallonne de to foregående årene, men han sto over årets utgave. I kvinneklassen stilte derimot Anna van der Breggen, som lørdag tok sin annen VM-tittel i Imola. Hun vant like godt Flèche-Wallonne for sjette gang på rad.

– Det var et veldig tøft ritt, og det var nok min mest knepne seier, sa nederlenderen, som la danske Cecilie Uttrup Ludwig to sekunder bak seg.

Norske Katrine Aalerud ble nummer 11, slått med et drøyt halvminutt.

Avlyst i Nederland

For mange ryttere var onsdagens ritt ledd i oppladningen til søndagens Liège-Bastogne-Liège, et enda mer prestisjetungt ritt.

Etapperittet i Belgia og Nederland måtte avlyse onsdagens etappe på grunn av skjerpede virustiltak i Nederland. Som følge av det er de gjenstående etappene fra torsdag til lørdag endret slik at de i sin helhet finner sted i Belgia.

En annen følge av de nederlandske restriksjonene er at arrangøren av Amstel-rittet neste helg har besluttet å avlyse årets utgave. Dermed forsvinner ett av de gjenstående endagsrittene fra verdenstourkalenderen.

