Massevelt preget avslutningen av verdenstourritt

Belgieren beseiret danske Mads Pedersen (Trek) og tyske Pascal Ackermann (Bora) da rytterne som var på rett side av massevelten spurtet om seier. Ackermann så ut til å ha seieren i lomma, men han hadde startet spurten litt for tidlig og holdt ikke sin klare ledelse helt til mållinja.

– Det var en ganske avslappende dag. Alle visste at det ville ende med spurt, men det ble hektisk mot slutten fordi alle fortsatt hadde friske bein. Jeg er glad for at jeg greide å holde meg ute av trøbbel slik at jeg kunne fullføre, sa Philipsen ifølge cyclingnews.com.

Amund Grøndahl Jansen var i dagens siste brudd sammen med Adrien Petit, men duoen ble innhentet åtte kilometer før mål. Fire kilometer senere veltet om lag 20 ryttere i høy hastighet etter at Guillaume Boivin kom borti hjulet til en Sunweb-rytter.

Mens rytterne foran velten spurtet om seier, måtte flere av de involverte få hjelp på grunn av ulike skader. Stijn Steels skadet håndleddet, mens Oliver Naesen tråkket til mål med bare ett bein på pedalen etter å ha fått en skade i det andre beinet.

Steels fikk påvist brudd og må opereres. Dermed er sesongen hans over, melder Deceuninck-Quickstep-laget i en pressemelding.

Sven Erik Bystrøm, som kunne glede seg over seier til lagkamerat Philipsen, ble beste nordmann på 99.-plass. Jansen endte to plasser bak i samme gruppe, mens NTT-rytterne Rasmus Tiller og Edvald Boasson-Hagen begge var hektet av med over fem minutter. De kom inn på henholdsvis 132.- og 137.-plass.

Rittet fortsetter onsdag og avsluttes søndag.

