Magnus Carlsen vant Banter Series etter spennende finale mot So

ntbsport

Carlsen vant de to første partiene, men så vant han bare ett av de seks neste, og tapte to. Han brukte gjennomgående mer tid enn motstanderen, og en stund sto kampen og vippet.

Først i det niende og nest siste lynsjakkpartiet falt avgjørelsen, da Carlsen la nådeløst press på amerikaneren i sluttspillet og So slapp opp for tid. Dermed vant Carlsen med 5,5 poeng mot 3,5.

– Ja! Han tapte på tid. For en kamp! Jeg ledet 2-0, og likevel var det så vidt jeg vant. Han fant gode trekk gjennom hele finalen. Godt gjort, Wesley. En flott kamp, sa Carlsen.

– Expect the unexpected, tvitret Carlsen rett før tirsdagens finale startet. Og det var nok uventet for mange at han skulle få så skarp kamp om turneringsseieren.

(©NTB)