Hauge på vei til Milano – gleder seg til å spille med Zlatan

Hauge ble avbildet på flyplassen i Bodø tirsdag morgen, og han uttaler seg om den nært forestående overgangen til Avisa Nordland og TV 2.

– Det er klart man gleder seg til å spille med Zlatan. Han har vært med i «gamet» lenge, og jeg skal prøve å lære, sier Hauge til lokalavisen.

20-åringen antyder at agentene hans har forhandlet ferdig de personlige betingelsene med den italienske fotballgiganten. Hauge håper at alt er i boks i løpet av kort tid.

– Jeg regner med at det blir en medisinsk sjekk (tirsdag). Så håper jeg alle detaljer i forbindelse med overgangen vil falle på plass i løpet av de nærmeste dagene. Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor lang kontrakt vi snakker om, men jeg regner med å få vite mer i løpet av dagen, sier han.

Over 50 millioner

Hauge har imponert stort for Glimt i årets Eliteseriesesong, og mandag ble han for første gang tatt ut i Norges A-landslagstropp. En enda større belønning ligger i det som trolig går i boks denne uken.

Det ble virkelig fart på spekulasjonen om Milan-overgangen mandag kveld. Hauge storspilte mot italienerne i europaligakvalifiseringen i forrige uke, men klubben skal ha fulgt ham over flere måneder.

Nettstedet Calciomercato var først til å melde at Milan var villig til å betale 4 millioner euro for nordmannen, og at de senere høynet dette budet til 5 millioner euro – rundt 56 millioner norske kroner.

Det opprinnelige kravet fra Bodø/Glimt skal ha vært 6 millioner euro.

– Det er klart at det er en utrolig stor klubb. Nå som de tingene her er blitt en realitet de siste dagene, er det klart at det er stort. Jeg føler at det er oppnåelig å spille seg inn på det Milan-laget, sier den selvsikre unggutten til TV 2.

Gull-bidrag

Han får ikke være med på å fullføre det som ser ut til å bli et historisk seriemesterskap for Bodø/Glimt. Samtidig kan han reise med trygghet til at han har bidratt meget solid i gultrøyenes gulljakt.

Hauge sa allerede mandag at han vurderer å skifte klubb allerede nå fordi han er i god form og ikke vil kaste bort et halvår i Norge. Tidligere i år sa han nei til belgiske Cercle Brugge fordi han ville være med Glimt videre.

